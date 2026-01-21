Napoli assurdo a Copenaghen | altra mazzata oltre il risultato è successo dopo il match

Dopo la sconfitta a Copenaghen, il Napoli si trova a dover affrontare una situazione difficile in Champions League, con il rischio di compromettere la qualificazione agli spareggi. La partita ha evidenziato alcune criticità che, oltre al risultato, influenzano il cammino europeo della squadra. È importante analizzare con calma gli episodi e le cause di questa battuta d’arresto, per individuare le strategie più appropriate in vista delle prossime sfide.

Il Napoli getta al vento una grande occasione e vede complicarsi dannatamente la strada verso gli spareggi di Champions League. L'espulsione di Delaney nel corso del primo tempo e il gol del solito Scott McTominay avevano illuso la squadra di Antonio Conte, riacciuffata nel corso della ripresa dal gol di Laon. Gli azzurri saranno adesso costretti a fare risultato contro il Chelsea per proseguire il proprio cammino europeo, che attualmente rischia di essere interrotto. La mancata vittoria contro il Copenaghen non è però l'unica notizia negativa della serata di ieri.

