Al Napoli servirà ben altra prestazione in Champions contro il Copenaghen

Il Napoli si prepara alla sfida di Champions contro il Copenaghen, consapevole della necessità di una prestazione più convincente. Dopo aver conquistato una vittoria sofferta contro il Sassuolo, questa volta sarà importante mostrare maggiore solidità e determinazione. La squadra deve puntare a migliorare l’approccio e rafforzare la fase offensiva, per affrontare al meglio una competizione di alto livello come la Champions League.

Il Napoli ha battuto in maniera sofferta il Sassuolo per 1-0. La prima vittoria dopo tre pareggi consecutivi. La paura di aver perso per infortunio anche Rrahmani e Politano. Martedì però subito si rigioca e il Napoli affronterà uno snodo fondamentale per il prosieguo della Champions: a Copenaghen si giocherà una partita da dentro fuori, la squadra di Conte e il club di De Laurentiis si giocano l’accesso ai play-off. Se il Napoli dovesse giocare come ieri, difficilmente tornerebbe con i tre punti dalla Danimarca. Ne scrive il Corriere della sera con Monica Scozzafava: Tre punti che spez­zano la stri­scia di pareggi (tre) e che resti­tui­scono ener­gia in vista della deli­cata sfida di Cham­pions a Cope­na­ghen, quasi da den­tro o fuori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Al Napoli servirà ben altra prestazione in Champions contro il Copenaghen Leggi anche: Grosso: «Una grandissima prestazione contro il Napoli, che rispetto a noi è di un’altra categoria» Leggi anche: Lazio Bologna, Italiano a Sky: «Servirà una prestazione perfetta contro una grande squadra. Sugli infortunati…» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. INTER - NAPOLI 1 a 1 al 45esimo Buono l'approccio iniziale della squadra ospite, ma presto l'Inter prende le misure e ancor più presto sblocca il risultato, con Zelinski abile a pressare alto e servire Thuram, che la appoggia per il gran gol dell'accorrente Dimar - facebook.com facebook Un primo tempo vibrante e combattuto quello tra Napoli e Inter, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto, confermando le aspettative della vigilia. Il momentaneo 1-1 fotografa perfettamente l’equilibrio visto in campo. L’Inter è passata in vantaggi x.com

