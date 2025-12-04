Rapina nella sala slot | bandito armato di pistola e volto coperto dalla sciarpa della Roma in fuga con 7mila euro

Rapina nella sala slot in piazza Pio XI. Un uomo, con il volto coperto da una sciarpa della Roma e armato di pistola, ha fatto irruzione nell'attività martedì 2 dicembre. Dopodiché è fuggito con 7mila euro. Poche ore dopo è stato individuato e denunciato.Rapina nella sala slotI fatti sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Rapina nella sala slot: bandito armato di pistola e volto coperto dalla sciarpa della Roma, in fuga con 7mila euro

