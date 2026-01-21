Musica live | perché i biglietti dei concerti sono sempre più costosi?

Negli ultimi anni, i biglietti per i concerti sono aumentati di prezzo, riflettendo un cambiamento nel settore della musica live. La crescente richiesta di esperienze più coinvolgenti e la trasformazione dei concerti in prodotti di lusso contribuiscono a questa tendenza. Questo fenomeno solleva domande sulle dinamiche di mercato e sull’accessibilità degli eventi dal vivo, aspetti importanti per appassionati e organizzatori.

Nell'ultimo decennio, i concert i sono diventati esperienza sempre più immersiva e, contemporaneamente, bene di lusso. I l prezzo dei biglietti è cresciuto in modo esponenziale, fino a collocare determinati eventi tra i più costosi della storia della musica live. Alcuni tour e spettacoli hanno raggiunto costi tali da sollevare interrogativi culturali, economici e sociali, un fenomeno che permette di osservare da vicino come il valore attribuito all'esperienza dal vivo sia mutato nel tempo; così, l'accesso ai concerti si è trasformato in un indicatore di prestigio e di appartenenza culturale.

