musetti sonego il derby azzurro ma occhio al virus australiano

Il derby tra Musetti e Sonego rappresenta un importante momento per il tennis italiano, con entrambi i giocatori pronti a dare il massimo. Tuttavia, attenzione alle condizioni di salute: Flavio Cobolli, già tornato a Roma, ha subito un’uscita prematura a causa di un virus intestinale che ha influenzato le sue prestazioni. È fondamentale considerare anche gli aspetti sanitari per valutare l’andamento dei prossimi incontri.

Flavio Cobolli è già tornato a Roma, eliminato al primo turno più che dall’avversario da un virus intestinale che lo ha debilitato e gli ha impedito di giocare il suo tennis migliore. Ma anche Luciano Darderi nel match con Cristian Guarin poi vinto ha accusato grossi problemi allo stomaco. Davanti due set a zero e con il match point sul 5-4 ha rischiato di mandare tutto all’aria, Darderi racconta: “Prima della partita ho preso una medicina per un dolore a un piede ma senza gastroprotettore, così tra il caldo e lo stress ho avuto un fortissimo mal di pancia. Il regolamento consente di andare in bagno solo per un minuto e non sono riuscito a rimettersi in sesto in così poco tempo. 🔗 Leggi su Panorama.it

