LIVE Musetti-Sonego ATP Parigi 2025 in DIRETTA | derby azzurro nel tardo pomeriggio!
13:01 Le partite di Jannik Sinner contro Bergs e di Lorenzo Musetti contro Lorenzo Sonego verosimilmente si sovrapporranno. Questo perché i due rapidi set con cui Altmaier ha messo fuori Ruud hanno pareggiato le due ore abbondanti che stanno impiegando Rinderknech e Vacherot sul centrale per giungere al 3° set. Annullato quindi il match in più del campo 1. MUSETTI-SONEGO, tuttavia, si giocherà dopo Aliassime-Muller e Dimitrov-Medvedev. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno del Masters 1000 di Parigi (FRA) da Nanterre che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e Lorenzo SONEGO in un derby che promette scintille e vale il 3° turno e quindi gli ottavi di finale! A Nanterre va in scena l'ennesimo derby azzurro della stagione che coinvolge il carrarino.
