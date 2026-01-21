Musei Civici di San Paolo gli appuntamenti del fine settimana

Gli appuntamenti del fine settimana ai Musei Civici di San Paolo offrono opportunità di approfondimento e cultura. Sabato 24 e domenica 25 gennaio, i visitatori possono partecipare a laboratori artistici, assistere alle presentazioni della Pinacoteca Stuard e godere dello spettacolo della Compagnia i burattini dei Ferrari. Un'occasione per scoprire e vivere il patrimonio culturale dei musei civici di Parma in un contesto di attività e intrattenimento.

Argomenti discussi: Aumentano i visitatori nei Musei Civici di Pistoia; La Regione finanzia il restauro della Venere che allatta Amore del Guercino, oggi conservata nei Musei Civici di Cento; Il 2026 dei Musei Civici di Venezia: Cultura come inclusione; Musei Civici di San Paolo, gli appuntamenti del fine settimana.

