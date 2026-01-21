MotoGp Yamaha nella nuova era V4 | Tutto per il rilancio

La stagione MotoGP 2026 segna l’ingresso ufficiale del motore V4 Yamaha, simbolo di una nuova fase tecnica e progettuale per il team. Questa evoluzione mira a migliorare le prestazioni e garantire maggiore affidabilità, segnando un passo importante nel percorso di rilancio della casa giapponese. La rivoluzione del motore apre nuove prospettive per il team e gli appassionati, segnando un punto di svolta nella storia della Yamaha in MotoGP.

Giacarta, 21 gennaio – Via all’era del V4. Via alla stagione della rivoluzione. Sì, perché il nuovo motore Yamaha, di sicuro, rappresenta la maggiore novità sulla griglia della MotoGp 2026. L’obiettivo? Quartararo non ha dubbi e, nonostante i passi in avanti e le ambizioni delle rivali a cinque stelle (Ducati, ma anche Aprilia e infine Ktm), vede la stagione che sta per iniziare come quella del rilancio. Della ripartenza. Del ritorno di Yamaha a un ruolo di (quasi) protagonista. Il Monster Energy Yamaha MotoGP Team è stato presentato a Giacarta, nell’ambito del 3S Dealer Meeting di Yamaha Motor Indonesia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

