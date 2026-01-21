MotoGP la nuova Yamaha si presenta a Giacarta | la scuderia di Iwata dà seguito al progetto sul motore V4

Yamaha ha scelto Giacarta per presentare ufficialmente la nuova moto MotoGP 2026, proseguendo lo sviluppo del progetto sul motore V4. La presentazione nel cuore del mercato motociclistico indonesiano evidenzia l’importanza di questo evento per la scuderia di Iwata, che punta a consolidare la propria presenza nel Campionato del Mondo. Un momento di riferimento per gli appassionati e gli addetti ai lavori nel settore motociclistico.

Yamaha ha scelto Giacarta, cuore pulsante di uno dei mercati motociclistici più importanti al mondo, per presentare ufficialmente la stagione MotoGP 2026 e la nuova moto. Una cornice non casuale per svelare un progetto che segna una svolta epocale nella storia recente della Casa di Iwata: l’abbandono del tradizionale quattro cilindri in linea a favore del tanto atteso motore V4. Il management del team non ha usato mezzi termini, parlando apertamente di “ nuova era”. Una definizione che trova piena giustificazione nella portata della sfida tecnica intrapresa: sviluppare una YZR-M1 completamente rinnovata mentre il campionato è ancora in corso. 🔗 Leggi su Oasport.it

