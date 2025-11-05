montecitorio question time con i ministri ciriani e tajani

ROMA – Si svolgerà oggi, 5 novembre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponderà a un’interrogazione – rivolta al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – sulle iniziative urgenti in relazione all’emergenza abitativa (Santillo – M5S). Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponderà a interrogazioni sulle iniziative per rafforzare l’attrattività dell’Italia per i professionisti provenienti dall’estero e per favorire contestualmente il rientro dei giovani talenti italiani, anche valorizzando il ruolo della rete diplomatica e consolare (Onori – AZ-PER-RE); sul superamento del principio dell’unanimità nel processo decisionale dell’Ue (Della Vedova – Misto-+Europa); sulle ulteriori iniziative nell’ambito del partenariato con l’Africa, anche alla luce della recente missione in Mauritania, Senegal e Niger (Orsini – FI-PPE); sulle iniziative diplomatiche e umanitarie in relazione ai conflitti in corso, con particolare riferimento alla situazione in Sudan (Gadda – IV-C-RE). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

