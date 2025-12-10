Anolini in barricaia a Monte delle Vigne

Parmatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre, la cantina Monte delle Vigne di Ozzano Taro ospiterà la quarta edizione di “Anolini in Barricaia”, un evento dedicato alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche locali. Un’occasione unica per degustare specialità tradizionali in un’atmosfera suggestiva tra le botti di vino, tra musica e convivialità.

Sabato 13 dicembre la cantina Monte delle Vigne di Ozzano Taro ospiterà la quarta edizione di un evento imperdibile: "Anolini in Barricaia".Addobbata a festa, la cantina aprirà le sue porte al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 20.00 per vivere la magia dell'atmosfera natalizia degustando calici.

