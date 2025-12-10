Anolini in barricaia a Monte delle Vigne
Sabato 13 dicembre, la cantina Monte delle Vigne di Ozzano Taro ospiterà la quarta edizione di “Anolini in Barricaia”, un evento dedicato alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche locali. Un’occasione unica per degustare specialità tradizionali in un’atmosfera suggestiva tra le botti di vino, tra musica e convivialità.
