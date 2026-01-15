Bike e scooter sharing il Comune cambia le regole | numero massimo di operatori e limiti di velocità

Il Comune di Genova ha aggiornato le normative per il bike e scooter sharing, stabilendo limiti sul numero di operatori e sulla velocità massima consentita. Queste nuove linee guida, in fase di sperimentazione dal 2026 al 2027, mirano a regolamentare e migliorare la mobilità sostenibile in città, garantendo un utilizzo più sicuro e ordinato dei servizi di sharing a due ruote.

Il Comune di Genova ha definito le nuove linee guida per i servizi di mobilità in sharing a due ruote, avviando una fase di sperimentazione per il biennio 2026-2027. L'obiettivo dell'Amministrazione è garantire un servizio efficiente e complementare al trasporto pubblico, tutelando al contempo il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini. Il nuovo regolamento si applica esclusivamente a biciclette (muscolari e a pedalata assistita), cargo e-bike e scooter elettrici, escludendo espressamente altri mezzi di micromobilità come monopattini, segway e hoverboard. Tra le principali novità, un numero massimo di quattro operatori per non sovraffollare gli spazi pubblici, limiti di velocità a 6 kmh nel centro storico e 20 kmh nel resto del territorio comunale, obbligo di foto a fine noleggio a tutela del decoro urbano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Ciclisti, cosa cambia: luci, casco, numero di telaio e regole di circolazione. L'esperto spiega le novità in arrivo Leggi anche: Successo per il primo anno di bike sharing a Udine, quasi 70mila noleggi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Bike sharing, si torna alle postazioni fisse (ma aumentano gli stalli); Auto meno inquinanti e scooter elettrici. Firenze rilancia gli incentivi per il 2026; Venezia punta sulla mobilità sostenibile: via libera al nuovo servizio di bike e monopattini sharing; Incentivi moto e scooter elettrici. Firenze stanzia 2 milioni di euro: ecco a chi sono destinati. Bike e scooter sharing, il Comune cambia le regole: numero massimo di operatori e limiti di velocità - Il Comune di Genova ha definito le nuove linee guida per i servizi di mobilità in sharing a due ruote, avviando una fase di sperimentazione per il biennio 2026- genovatoday.it

Sharing mobility: in Italia nel 2025 noleggi a quota 60 milioni, ma calano operatori e città servite - Il numero totale di noleggi del vehicle sharing italiano (comprendente auto, bike, scooter e monopattini), raggiungerà quota 60 milioni di noleggi annui nel 2025, con una crescita del 20% ... repubblica.it

E-bike, scooter sharing e monopattini: la nuova mobilità amplia il mercato delle polizze - L’insurtech 24hassistance, realtà milanese associata a Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) ha tracciato il profilo dei nuovi utenti delle due ruote. insella.it

Promozione Scooter KL Brera 125c A soli 2490€ Possibilità di finanziamento con o senza busta paga Vi aspettiamo in concessionaria Bike & Motors Via Giovanni Zappalà N.31-33-35 Palermo facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.