Il forum dell’olio Evo La mostra mercato Olea è ai nastri di partenza
Montespertoli, 20 novembre 2025 – Molto più di una mostra, sarà un appuntamento da Stati Generali per il settore. È conto alla rovescia per la manifestazione “Olea Project-Settimo Forum dell’Olio Evo“ che si terrà il 21, 22 e 23 novembre al Centro per la cultura del territorio “I Lecci“ a Montespertoli. La kermesse è stata presentata sabato scorso al frantoio sociale della Cooperativa Valvirginio. Protagonisti undici produttori che saranno al centro di una mostra mercato dedicata all’olio Evo, e in generale alla conoscenza dell’olio grazie alle degustazioni guidate da parte di Airo, ai seminari e agli incontri tecnici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
