Nel quarto trimestre del 2025, il settore delle costruzioni a Reggio Emilia mostra una produzione stabile, mentre si registra una diminuzione del fatturato. La Camera di commercio analizza le tendenze di luci e ombre negli ultimi tre mesi, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione economica locale. Un quadro che evidenzia cambiamenti e sfide, invitando a riflettere sulle dinamiche di un settore in evoluzione.

Luci e ombre nel settore costruzioni in provincia di Reggio, fotografato dalla Camera di commercio negli ultimi tre mesi del 2025. Secondo l’analisi la produzione nell’industria è stabile, ma si registrano valori lievemente negativi nel fatturato col calo dello 0,7% del volume d’affari complessivo rispetto al terzo trimestre del 2024. Bene la performance delle imprese artigiane. Più in dettaglio, con riferimento al settembre 2024, il 74% delle aziende reggiane ha segnalato una situazione sostanzialmente immutata per la produzione, il 21% denuncia situazioni di calo e solo per il 5% si parla di crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Costruzioni, luci e ombre. La produzione resta stabile. Ma diminuisce il fatturato

Leggi anche: Turismo, la Ciociaria cresce ma resta indietro: luci e ombre nel report del Touring Club

Leggi anche: Il mobile tra luci e ombre. I fatturati rallentano ma le eccellenze resistono

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Costruzioni, luci e ombre. La produzione resta stabile. Ma diminuisce il fatturato; Manovra con luci e (molte) ombre per gli artigiani piemontesi. La preoccupazione del mondo edile; Costruzioni a Reggio a fine 2025: giù l’industria, sale l’artigianato. VIDEO; Costruzioni e agricoltura trainano la Calabria, Perciaccante: «Guardo al 2026 con ottimismo» | VIDEO · CosenzaChannel.it.

Costruzioni, luci e ombre. La produzione resta stabile. Ma diminuisce il fatturato - L’analisi della camera di commercio nell’ultimo trimestre 2025: bene gli artigiani. ilrestodelcarlino.it