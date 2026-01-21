MODA E ABITI DA SPOSA | MAESTA’ L’ELEGANZA CHE CONQUISTA IL CUORENELLA NUOVA COLLEZIONE DI SALVATORE PAPPACENA

Straordinario successo di pubblico e sold-out di presenze in entrambe le sfilate della serata di presentazione di “ Maestà ”, la nuova collezione 2026 di abiti da sposa e da cerimonia di Salvatore Pappacena. La presentazione, avvenuta nel suggestivo scenario del Salone Margherita di Napoli, condotta da Veronica Maya e con la regia e organizzazione di Clarence Management, ha confermato lo stilista casertano come uno dei principali protagonisti dell’alta moda italiana. Pappacena ha conquistato il pubblico presente, con l’artista Valentina Stella in prima fila fra i tanti, con le sue creazioni esempio di arte e talento, stile ed eleganza, ricercatezza dei particolari e cura maniacale dei dettagli. 🔗 Leggi su Parlami.eu

