MILANO-CORTINA 2026 | ASPI IL TRICOLORE SUI CASELLI PORTE DI ACCESSO AI GIOCHI

Milano-Cortina 2026 rappresenta un importante evento sportivo internazionale. In questo contesto, ASPI ha integrato la propria rete autostradale nel sistema di accesso ai giochi, contribuendo a garantire mobilità e sicurezza. La presenza del tricolore sulle aree di ingresso sottolinea il ruolo di Autostrade per l’Italia come elemento di supporto e valorizzazione dell’evento olimpico e paralimpico invernale.

La rete di Autostrade per l’Italia diventa parte integrante dello scenario Olimpico e Paralimpico Invernale, tingendosi di tricolore. Da oggi, la stazione di pedaggio di Venezia Nord, porta d’accesso verso le sedi delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà dotata di installazioni luminose permanenti ispirate al tricolore italiano. L'iniziativa, che nei prossimi giorni interesserà anche le stazioni di Belluno sulla A27, Arcoveggio sulla A13 e i principali ingressi autostradali di Milano (Sud, Est e Nord), segna l'avvio delle attività del Gruppo per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

