Milano Cortina 2026 si avvicina, e Autostrade per l’Italia contribuisce all’atmosfera olimpica con l’installazione del tricolore sui caselli delle autostrade. Questa iniziativa sottolinea il ruolo delle infrastrutture nel supportare l’evento, collegando le porte di accesso alle località olimpiche e paralimpyche. Un segnale di integrazione tra mobilità e spirito sportivo, volto a facilitare il flusso di visitatori e atleti durante le competizioni.

La rete di Autostrade per l’Italia diventa parte integrante dello scenario Olimpico e Paralimpico Invernale, tingendosi di tricolore. Da oggi, la stazione di pedaggio di Venezia Nord, porta d’accesso verso le sedi delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà dotata di installazioni luminose permanenti ispirate al tricolore italiano. L'iniziativa, che nei prossimi giorni interesserà anche le stazioni di Belluno sulla A27, Arcoveggio sulla A13 e i principali ingressi autostradali di Milano (Sud, Est e Nord), segna l'avvio delle attività del Gruppo per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano Cortina 2026: Aspi, il tricolore sui caselli porte di accesso ai Giochi

– 45 giorni ai Giochi Olimpici di Milano – Cortina: consegnato il tricoloreA 45 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, è stato consegnato il tricolore durante una cerimonia al Quirinale.

Leggi anche: Mattarella consegna il Tricolore ai portabandiera di Milano Cortina 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

#MilanoCortina2026, le polemiche sulla selezione dei tedofori

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: ASPI supporta mobilità e accoglienza con infrastrutture e servizi; ASPI: accordo per sostenere la mobilità in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Autostrade per l’Italia e Milano Cortina 2026, intesa strategica; ASPI: al fianco di Milano Cortina 2026 con una partnership per i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Milano Cortina -16: sui caselli di Aspi illuminazione tricolore(ANSA) - VENEZIA, 21 GEN - In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, la stazione di pedaggio di Venezia Nord sull'autostrada A27 Venezia-Belluno si illumina da oggi con il t ... msn.com

AUTOSTRADE PER L’ITALIA * MILANO CORTINA 2026: «IL TRICOLORE SUI CASELLI PORTE DI ACCESSO AI GIOCHI, SI PARTE DA VENEZIA NORD POI BELLUNO – ARCOVEGGIO – MILANO»MILANO CORTINA 2026: ASPI, IL TRICOLORE SUI CASELLI PORTE DI ACCESSO AI GIOCHI. Si parte da Venezia Nord, nei prossimi giorni anche Belluno, Arcoveggio e Milano ... agenziagiornalisticaopinione.it

Trattasi di evento per glorificare i Giochi invernali di Milano-Cortina e in particolare “le opere, gli interventi, il lascito ai territori”, in barba a ritardi e sprechi nei cantieri. Ma poco importa, per il Mit le Olimpiadi sono già un successo e vanno celebrate. Al costo par - facebook.com facebook

ROUTE 45 Schio Padova Day 45 of the Olympic Torch Relay! Second day in Veneto! Here we go! #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 #21gennaio #Schio #Asiago #BassanodelGrappa #Montebelluna #Asolo #CastelfrancoVe x.com