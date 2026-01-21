Milan la giornata a tinte rossonere di Cardinale Loftus-Cheek in Premier? Sul difensore…

Gerry Cardinale, presidente del Milan, ha trascorso una giornata a Milano dedicata a questioni della società e al mercato. Tra le notizie principali, si parla di un possibile trasferimento di Loftus-Cheek in Premier League e di altre novità che coinvolgono il club. Una giornata intensa che riflette l’attenzione del Milan verso le strategie future e le opportunità sul mercato internazionale.

Oggi è tornato a Milano Gerry Cardinale. Il Presidente del Milan è ritornato nella giornata di oggi per fare un breve tour dei punti salienti del mondo Milan. Prima si è diretto a Milanello dove ha incontrato la squadra, Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera. Tanti sorrisi nel centro sportivo rossonero, sia con i calciatori che con Massimiliano Allegri, di cui è contento per i risultati raggiunti finora. Dopo, il patron rossonero si è diretto a Casa Milan. Qui, il numero 1 di RedBird è stato intercettato dal nostro inviato Stefano Bressi mentre salutava i dipendenti della sede societaria rossonera tra risate e brevi chiacchere.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek verso l’addio? La Lazio sul giocatoreIl calciomercato del Milan potrebbe riservare novità riguardo a Ruben Loftus-Cheek, finora non ancora certo del suo futuro rossonero.

Altra giornata di riposo in casa Milan, con la squadra che anche oggi, come ieri, ha a disposizione il day off concesso da Allegri, con la ripresa degli allenamenti fissata per domani. #Milan La Milano Rossonera - facebook.com facebook

Giudice sportivo 21esima giornata, multa di 10.000 euro per il #Milan. 5mila euro di multa per #Bologna e #Lecce x.com