Milan Femminile Arrigoni dopo la Fiorentina | Partita positiva per l’atteggiamento in campo

Dopo il match di andata di Coppa Italia Femminile tra Milan e Fiorentina, Giorgia Arrigoni ha commentato l’incontro. L’autrice del gol rossonero ha evidenziato l’atteggiamento positivo delle ragazze del Milan in campo, sottolineando un risultato che rappresenta un passo importante nel percorso della squadra. La partita ha mostrato una buona organizzazione e determinazione, elementi fondamentali per affrontare le sfide future.

Nella gara disputata ieri sera, il Milan Femminile di Suzanne Bakker ha fatto il suo esordio nei quarti di finale di Coppa Italia dopo aver battuto negli ottavi il Genoa. L'avversario era la Fiorentina, attualmente terza in classifica in Serie A Women. Nel primo atto di questa doppia sfida, il risultato è stato 1-1. Al vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Emilie Woldvik ha risposto Giorgia Arrigoni, ancora a segno contro la Viola per la quarta volta in carriera. Al termine della gara, proprio l'autrice del pareggio rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, dunque, le sue parole.

