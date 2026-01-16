Milan Bartesaghi dopo la vittoria contro il Como | Serviva cambiare atteggiamento

Dopo la vittoria contro il Como nel recupero della 16ª giornata di Serie A, Davide Bartesaghi ha sottolineato l’importanza di un cambio di atteggiamento. Il giocatore del Milan ha commentato a 'DAZN' l’andamento della partita e le strategie adottate, evidenziando come un approccio diverso sia stato fondamentale per ottenere i tre punti. Un’analisi sobria e puntuale di una fase importante della stagione rossonera.

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Serviva cambiare atteggiamento nel secondo tempo, prendere coraggio. Ci è stato chiesto anche di fare una prova dal punto di vista fisico importante. Noi avevamo preparato la partita diversamente, poi cerchiamo di arrivare sempre pronti alla gara. Nel secondo tempo ho spinto meno perché dovevamo chiudere e difendere, arrivavano tanti palloni. Due pareggi e una vittoria in queste tre partite ravvicinate? Era fondamentale fare una partita di questo genere, anche dal punto di vista caratteriale.

