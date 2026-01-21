Migranti gratis a casa dei romani firmato il contratto con Refugees Welcome Italia

Refugees Welcome Italia ha firmato un accordo con Roma, che permette alle famiglie della città di ospitare gratuitamente migranti fino al 31 dicembre 2028. Il progetto mira a favorire l’integrazione e offrire supporto a chi cerca una nuova sistemazione, coinvolgendo le comunità locali in un percorso di solidarietà. L'iniziativa si inserisce nel contesto delle politiche di accoglienza e integrazione promosso dal Comune di Roma.

