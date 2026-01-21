Microsoft scopre una falla Windows già sotto attacco | cosa rischia il tuo computer e come proteggerti

A gennaio 2026, Microsoft ha rilasciato aggiornamenti per correggere 112 vulnerabilità di Windows, tra cui due zero-day sfruttate già in attacco. Questa situazione evidenzia l’importanza di mantenere il sistema aggiornato e di adottare pratiche di sicurezza adeguate per proteggere il proprio computer da potenziali rischi e minacce informatiche.

L'anno si apre con un campanello d'allarme per tutti gli utenti Windows. Il Patch Tuesday di gennaio 2026 porta con sé un carico pesante: 112 vulnerabilità corrette, tra cui due zero-day particolarmente insidiose. Una di queste è già stata sfruttata in attacchi reali, come confermato dalla stessa Microsoft. Non si tratta di minacce teoriche o ipotetiche, ma di buchi nella sicurezza già utilizzati da malintenzionati per compromettere sistemi in tutto il mondo. La notizia ha spinto persino l'agenzia federale statunitense CISA a inserire la vulnerabilità nel proprio catalogo delle falle attivamente sfruttate, imponendo agli enti pubblici americani una scadenza perentoria: applicare la correzione entro il 3 febbraio 2026.

