Un errore inspiegabile blocca Windows 11 ai computer connessi tra loro | Microsoft fa chiarezza

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli ultimi aggiornamenti di Microsoft, molti utenti si sono trovati improvvisamente esclusi dalle reti aziendali, impossibilitati ad accedere anche inserendo le corrette credenziali. Per ore il problema di connessione è apparso irrisolvibile, finché la stessa Microsoft non è intervenuta per chiarire la causa: un irrigidimento dei controlli sugli identificativi SID, introdotto per rafforzare la sicurezza delle reti. Una misura efficace per aumentare la sicurezza delle rete ma che non essendo stata annunciata ha colto di sorpresa gli amministratori IT, generando caos e disservizi diffusi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

