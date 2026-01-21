meteo allerta rossa oggi in sardegna sicilia e calabria

Oggi, mercoledì 21 gennaio, è prevista un’allerta rossa per maltempo in Sardegna, Sicilia e Calabria. Pioggia intensa e venti forti interessano queste regioni, causando condizioni di emergenza. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza. La situazione meteo richiede attenzione e prudenza per tutta la giornata.

(Adnkronos) – Allerta rossa anche oggi, mercoledì 21 gennaio, in Sardegna, Sicilia e Calabria. La fase di maltempo, con pioggia e vento forte, prosegue sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori in un quadro meteo che provoca emergenza. Il ciclone Harry non ha ancora allentato la presa e anche una parte della giornata di mercoledì sarà caratterizzata da mareggiate violente, in particolare lungo le coste ioniche. La Protezione Civile evidenzia che “una circolazione depressionaria centrata sulla Tunisia continua a determinare maltempo e a richiamare correnti umide sud-orientali sulle regioni meridionali italiane”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

