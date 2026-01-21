Metaldetector e violenza giovanile Diritto in tutte le scuole e cultura dei valori la proposta di Orizzonte Scuola per arginare il fenomeno Il dibattito su Rai Radio 3 a Tutta la città ne parla

Il 20 gennaio 2026, dalle 10:00 alle 11:00, il tema della violenza tra i giovanissimi e della sicurezza nelle scuole è entrato nel dibattito pubblico nazionale attraverso uno dei luoghi più autorevoli e riconoscibili del servizio pubblico culturale italiano: Tutta la città ne parla. Anche noi, come Orizzonte Scuola eravamo presenti con un articolo interessante della redazione Metal detector nelle scuole, come negli USA e nel Regno unito. Favorevoli e contrari, il dibattito e con me. L'articolo Metaldetector e violenza giovanile. Diritto in tutte le scuole e cultura dei valori, la proposta di Orizzonte Scuola per arginare il fenomeno.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Armi a scuola e violenza, Meloni: “Ci stiamo lavorando”. Sanzioni per i genitori da 200 a 1.000 euro, metaldetector nelle scuole a rischio e misure per minori stranieriIl governo italiano si prepara ad adottare un nuovo pacchetto sicurezza, che prevede sanzioni per i genitori e misure specifiche per le scuole a rischio.

Argomenti discussi: Violenza giovanile, il 60% degli studenti favorevole a metal detector e sanzioni severe per chi porta armi a scuola; Violenza giovanile, Treviso punta sulla prevenzione: no ai metal detector nelle scuole; Metaldetector a scuola? Il 60 % degli studenti è d’accordo; Scuola, ben vengano i metal detector. Ma la voragine educativa resta.

Violenza giovanile, il 60% degli studenti favorevole a metal detector e sanzioni severe per chi porta armi a scuolaScorrendo i social, accendendo la tv, ascoltando musica o giocando online: per molti adolescenti, la violenza è diventata un elemento ricorrente. orizzontescuola.it

La violenza giovanile, un fenomeno in crescita che preoccupa anche la CalabriaTra risse e aggressioni crescono anche le segnalazioni sull'uso di armi da parte di minori. Dati in salita dal post pandemia ... corrieredellacalabria.it

Metal detector nelle scuole a rischio. È necessario ripartire dai principi di base e dal rispetto. La scuola deve insegnare ai ragazzi a superare frustrazioni e sconfitte. https://www.quotidiano.net/cronaca/scuola-violenza-valditara-metaldetector-om972v9j - facebook.com facebook

In una scuola di #Napoli, i controlli con il metal detector sono già attivi. Misura scattata dopo alcuni episodi di violenza nei mesi scorsi, su richiesta del Preside con in via libera del Prefetto. #Tg1 Anna Milan x.com