In un mercato in fase di stand-by, Dole orienta le sue strategie verso Vencato, mantenendo un focus stabile e ponderato. Le porte girevoli all’interno dell’azienda continuano a ruotare, anche in questa settimana che vede l’atteso confronto di Rieti. Un momento di riflessione e consolidamento, mentre si attendono sviluppi futuri nelle dinamiche di settore.

Le porte girevoli in casa Dole non smettono di muoversi anche in questa settimana che porta in dote la partita di Rieti. Il nome nuovo è quello di Luca Vencato (nella foto), che sarebbe al momento l’elemento più vicino a dare una mano a un reparto esterni che rimane in emergenza. Verrebbe dunque messa nel cassetto l’ipotesi che stava portando a Stefano Saccoccia, inseguito per parecchie settimane ma non ancora a Rimini semplicemente perché Napoli fatica a decidere quale tipo di sostituto italiano portare in squadra. Il play classe 2006 pareva proprio vicino, ma di fatto non è ancora arrivato e la necessità stringente di giocatori genera riflessioni diverse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato. Saccoccia in standby, si punta su Vencato

Nuovo rinforzo per i biancorossi. Il mercato non si ferma: in arrivo SaccocciaLa Rinascita annuncia un nuovo rinforzo: Saccoccia si avvicina alla squadra.

Leggi anche: Turismo, il consorzio Cesenatico Bellavita: "2025 in crescita". Si punta su intelligenza artificiale e sul mercato Uk

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Mercato. Saccoccia in standby, si punta su Vencato.

Mercato. Saccoccia in standby, si punta su VencatoLe porte girevoli in casa Dole non smettono di muoversi anche in questa settimana che porta in dote la partita di Rieti. Il nome nuovo è quello di Luca Vencato (nella foto), che sarebbe al momento l’e ... sport.quotidiano.net

Dole Rimini, manovre di mercato: arriva Saccoccia e cambia l'assettoDopo qualche settimana si è sbloccata l'operazione Stefano Saccoccia in casa Dole Rimini. Secondo quanto appreso da PianetaBasket.com, la prossima settimana dovrebbe ... pianetabasket.com

Il direttore tecnico di Rinascita Basket Rimini, , in collegamento con ., ha fatto il punto sul mercato del club biancorosso, con particolare riferimento al possibile arrivo del play Stefano Saccoccia. L facebook