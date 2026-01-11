Nuovo rinforzo per i biancorossi Il mercato non si ferma | in arrivo Saccoccia

La Rinascita annuncia un nuovo rinforzo: Saccoccia si avvicina alla squadra. Il mercato continua a offrire opportunità e la società mantiene alta l’attenzione sulle trattative in corso, con l’obiettivo di rafforzare il team e prepararsi al meglio alla stagione. L’arrivo del giocatore è previsto a breve, dimostrando l’impegno della società nel migliorare la rosa e garantire un cammino competitivo.

Il mercato si muove e uno dei giocatori ai quali la Rinascita si è più interessata nelle scorse settimane dovrebbe arrivare presto sotto l'Arco d'Augusto. Si tratta di Stefano Saccoccia (nella foto), giovane playmaker da Napoli, che nella settimana entrante dovrebbe essere a Rimini e mettersi subito a disposizione di coach Sandro Dell'Agnello in vista della gara di domenica 18 con Cremona. Saccoccia è un classe 2006 e, dunque, potrebbe addirittura occupare 11° o 12° slot nel roster partita. Il suo arrivo è voluto per dare fiato e minuti a un gruppo di esterni che sta rendendo in maniera fantastica ma che, nel lungo periodo, potrebbe aver bisogno di qualche pausa in più.

