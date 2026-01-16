Mercato Inter dalla Croazia spuntano nuovi dettagli sull’affare Jakirovic | ecco la cifra dell’offerta nerazzurra

Sul fronte mercato dell’Inter, emergono nuovi dettagli dalla Croazia riguardo all’affare Jakirovic. Si conoscono le cifre dell’offerta nerazzurra e le modalità dell’eventuale trasferimento. Questi aggiornamenti forniscono un quadro più chiaro sulla trattativa in corso, offrendo un’analisi accurata delle mosse della società e delle possibilità di inserimento del giocatore nel progetto tecnico.

Inter News 24 Mercato Inter, dalla Croazia arrivano nuovi e importanti dettagli sull’affare Jakirovic: l’offerta nerazzurra e le cifre sul piatto. L’Inter di Cristian Chivu non smette di investire sulla linea verde, confermando una strategia societaria chiaramente orientata al futuro. Dopo aver praticamente blindato l’arrivo di Mlacic dall’Hajduk Spalato, la dirigenza nerazzurra ha deciso di affondare il colpo per un altro gioiello del calcio croato. Secondo quanto riportato dal media Germanijak, il club di viale della Liberazione ha presentato una proposta ufficiale alla Dinamo Zagabria per Leon Jakirovic, difensore centrale classe 2008. 🔗 Leggi su Internews24.com

