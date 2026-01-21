Mercato Genoa | si spinge per Casseres Jr intanto è ufficiale un colpo in linea verde Doppia mossa dei rossoblù in entrata

Il Genoa si concentra sul mercato con due operazioni in corso: l’obiettivo principale è Casseres Jr., mentre è ufficiale l’ingaggio di un nuovo talento in linea verde. La società lavora su più fronti per rafforzare la mediana, puntando sia a rinforzi immediati sia alla pianificazione futura con giovani promesse europee. Un approccio che mira a consolidare la rosa e a gettare le basi per la crescita del club.

