Da oggi, TikTok introduce un sistema di verifica in tre livelli per confermare l’età degli utenti. Questa novità mira a garantire un’esperienza più sicura e conforme alle normative, rendendo più difficile l’accesso ai minori attraverso dichiarazioni false. La verifica sarà più accurata e meno invasiva, contribuendo a tutelare la community e a promuovere un ambiente digitale più responsabile per tutti.

Diciamolo chiaramente: mentire sulla propria età quando ci si iscrive a TikTok è sempre stato fin troppo semplice. Bastava inserire una data di nascita fasulla e il gioco era fatto. Ma quei tempi stanno per finire, almeno in Europa. ByteDance, la casa madre del social più amato dalla Gen Z, ha annunciato l’introduzione di un sistema di verifica dell’età completamente rinnovato, destinato a rendere la vita molto più difficile a chi cerca di aggirare le regole. L’obiettivo è uno solo: tenere fuori dalla piattaforma chiunque abbia meno di 13 anni. Nessuna eccezione, nemmeno con il consenso dei genitori. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Mentire sull’età per accedere a TikTok non funzionerà più: arriva la verifica in 3 livelli

