Doppio anonimato e token | come funzionerà la verifica dell'età per accedere ai siti porno e da quando
Dal 12 novembre i principali siti porno dovranno verificare l’età degli utenti, impedendo l’accesso ai minori. La verifica avverrà tramite un sistema di “doppio anonimato” basato su app che generano token anonimi. Con ogni probabilità l’app certificata dallo Stato non sarà però disponibile prima della fine dell'anno e tutte le soluzioni provvisorie dovranno rispettare le rigide linee guida di Agcom. 🔗 Leggi su Fanpage.it
"I bambini, chi pensa ai bambini?" Dal 12 novembre, 48 piattaforme per adulti inclusi colossi come P*rnhub e O*lyFans dovranno implementare un sistema di verifica dell’età con SPID o CIE. La promessa? Un doppio anonimato che protegge tutti. La realtà? - X Vai su X
