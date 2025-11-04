Doppio anonimato e token | come funzionerà la verifica dell'età per accedere ai siti porno e da quando

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 novembre i principali siti porno dovranno verificare l’età degli utenti, impedendo l’accesso ai minori. La verifica avverrà tramite un sistema di “doppio anonimato” basato su app che generano token anonimi. Con ogni probabilità l’app certificata dallo Stato non sarà però disponibile prima della fine dell'anno e tutte le soluzioni provvisorie dovranno rispettare le rigide linee guida di Agcom. 🔗 Leggi su Fanpage.it

