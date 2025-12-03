Inchiesta Mps-Mediobanca pm acquisiscono telefoni di Grilli e Melzi d’Eril

(Adnkronos) – Nell'inchiesta sulla scalata di Mps a Mediobanca di cui si occupa la Procura di Milano sono stati acquisiti i cellulari del presidente e del ceo di Piazzetta Cuccia, rispettivamente Vittorio Umberto Grilli e Alessandro Melzi d'Eril. Lo apprende l'Adnkronos. Si tratta di acquisizioni avvenute presso terzi, cioè i due esponenti di vertice di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

