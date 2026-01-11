a medicina assegnati tutti i posti

Tutti i posti disponibili per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria all’Università dell’Insubria sono stati assegnati. La selezione si è conclusa con successo, garantendo l’accesso a tutti i posti disponibili per i candidati ammessi. Questa assegnazione completa rappresenta un passo importante per l’ateneo e per gli studenti che hanno ottenuto un'opportunità di formazione nelle rispettive discipline.

Sono stati assegnati tutti i posti disponibili per Medicina e Chirurgia e per Odontoiatria e Protesi dentaria all’ Università dell’Insubria. È stata pubblicata la graduatoria nazionale a chiusura del semestre aperto: gli studenti hanno conosciuto l’Ateneo dove potranno iscriversi, tenendo conto delle destinazioni indicate all’atto dell’iscrizione. Ora hanno tempo fino a mercoledì per immatricolarsi. Gli studenti assegnati all’Insubria sono 239 e tra questi 87 non hanno frequentato il semestre filtro presso l’Ateneo. Sono 91 gli studenti che hanno superato tutte e tre le prove, mentre 142 ne hanno superate due su tre e 6 una su tre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

