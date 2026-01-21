Fabrizio Corona denunciato da Mediaset | l' azienda chiede di vietargli i social

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai dirigenti dell’azienda e a conduttori di alcune trasmissioni televisive. La vicenda riguarda comportamenti ritenuti offensivi e lesivi dell’immagine dell’azienda, portando Mediaset a chiedere il divieto per Corona di utilizzare i social network. La vicenda evidenzia le tensioni tra l’ex volto noto e il mondo dello spettacolo.

Fabrizio Corona scatenato contro Berlusconi e Mediaset sul caso Signorini

Argomenti discussi: Corona rivela: Nuova denuncia contro Signorini nel caso molestie; Dopo Falsissimo, Antonio Medugno denuncia la gogna social: Non tutti reggono; Fabrizio Corona avverte Alfonso Signorini, altra denuncia, sarà incastrato in reati gravissimi; Alfonso Signorini, legali chiedono di bloccare puntata Falsissimo. Corona: Ci vediamo in udienza. Non vedo l'ora.

Fabrizio Corona ha pubblicato sui suoi canali social il ricorso con il quale gli avvocati di Alfonso Signorini hanno chiesto al tribunale di Milano di bloccare la prossima puntata di Falsissimo, la cui messa in onda è prevista per lunedì 26 gennaio Lui risponde a t - facebook.com facebook

Fabrizio Corona: io sono notizia è ora disponibile solo su Netflix. x.com