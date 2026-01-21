Fabrizio Corona denunciato da Mediaset | l' azienda chiede di vietargli i social

Da milanotoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai dirigenti dell’azienda e a conduttori di alcune trasmissioni televisive. La vicenda riguarda comportamenti ritenuti offensivi e lesivi dell’immagine dell’azienda, portando Mediaset a chiedere il divieto per Corona di utilizzare i social network. La vicenda evidenzia le tensioni tra l’ex volto noto e il mondo dello spettacolo.

Mediaset ha denunciato Fabrizio Corona per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell'azienda e di conduttori di alcune sue trasmissioni televisive.La denuncia è stata presentata in procura nella mattinata di mercoledì 21 gennaio. L'azienda ha anche chiesto alla Dda di attivarsi

Fabrizio Corona scatenato contro Berlusconi e Mediaset sul caso Signorini

Video Fabrizio Corona scatenato contro Berlusconi e Mediaset sul caso Signorini

Argomenti discussi: Corona rivela: Nuova denuncia contro Signorini nel caso molestie; Dopo Falsissimo, Antonio Medugno denuncia la gogna social: Non tutti reggono; Fabrizio Corona avverte Alfonso Signorini, altra denuncia, sarà incastrato in reati gravissimi; Alfonso Signorini, legali chiedono di bloccare puntata Falsissimo. Corona: Ci vediamo in udienza. Non vedo l'ora.

