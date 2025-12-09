Adani | Conte ha fatto maturare De Laurentiis Hojlund e Lang prima di Conte non conoscevano i recuperi difensivi

Al podcast Viva el Futbol è intervenuto Lele Adani, offrendo un’analisi dettagliata sulla vittoria del Napoli contro la Juventus e sul lavoro di Antonio Conte. Le parole di Adani. «Il Napoli è la perfezione rimarcata. Il Napoli aveva fatto — e lo chiamavamo un capolavoro, una masterclass nel battere l’Inter senza attaccanti, inventandosi David Neres punta, no? Ma da quella partita poi c’è stato sì il capitombolo col Bologna, ma non credo che Conte abbia mai perso la squadra perché prima della cosa di Bologna c’era stata la partita con l’Inter. Ora, ci sono state vittorie contro Atalanta, Qarabag, Roma e Juve. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Adani: «Conte ha fatto maturare De Laurentiis. Hojlund e Lang prima di Conte, non conoscevano i recuperi difensivi»

