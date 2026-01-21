Manchester City rimborsa i tifosi dopo la sconfitta in Norvegia

Il Manchester City ha deciso di rimborsare i propri tifosi in seguito alla sconfitta in Norvegia contro il Bodo Glimt. La società ha riconosciuto il disappunto dei 374 sostenitori presenti e ha scelto di agire concretamente, offrendo un ristoro economico. Questa iniziativa dimostra l’attenzione del club verso i propri tifosi, anche in momenti di delusione sportiva, rafforzando il rapporto di fiducia e rispetto reciproco.

AGI - Non solo le scuse a parole e con i gesti, ma anche con i fatti e con i soldi. I giocatori del Manchester City non si perdonano la sconfitta di ieri in casa del Bodo Glimt nella penultima giornata di Champions e, di conseguenza, il dispiacere dato ai 374 tifosi che hanno seguito la squadra nella lunga e fredda trasferta norvegese. Ecco perché, all'indomani del 3-1 incassato, lo spogliatoio dei Citizens ha deciso di rimborsare il costo del biglietto (circa 25 sterline, ovvero poco meno di 29 euro) ai propri sostenitori, raccogliendo in totale 9.357 sterline (circa 10.740 euro). La dichiarazione dei leader del City. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Manchester City rimborsa i tifosi dopo la sconfitta in Norvegia Leggi anche: Mo Salah viene criticato da Wayne Rooney dopo la sconfitta del Manchester City Leggi anche: Guardiola litiga col cameraman dopo la sconfitta del Manchester City: gli toglie le cuffie e lo rimprovera La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Champions: clamoroso in Norvegia, il Bodo batte il Manchester City 3-1; Come guardare Bodo/Glimt vs Manchester Metropolis on-line gratuitamente; THE TIMES - Il Manchester City perde in Norvegia, i calciatori rimborsano i tifosi; Pronostico Tottenham - Manchester City - Quote & Statistiche - 1 febbraio 2026, Premier League, Inghilterra. Il City sconfitto in Norvegia, i senatori rimborsano le spese dei tifosi per la trasfertaUn gesto significativo, che sa di rispetto e autocritica. I giocatori del Manchester City hanno deciso di rimborsare i tifosi presenti al match di Champions. tuttomercatoweb.com Il City crolla in Norvegia, Haaland e compagni rimborsano i tifosi: È il minimoDopo la bruciante sconfitta nel derby con lo United e arrivata per il City di Guardiola anche la clamorosa sconfitta sul campo del Bodo Glimt, ... sportmediaset.mediaset.it Il possesso palla è sopravvalutato In Champions League, PSG, Manchester City, Bayer Leverkusen e Napoli hanno dominato il gioco, ma la vittoria non è arrivata. La statistica non racconta tutta la verità. Analizzando queste squadre si nota che nonostant - facebook.com facebook Quando #Rodri non è al top, ne risente tutto il Manchester City: le ultime partite ne sono la dimostrazione. Ci vorrà ancora tempo per rivedere il Pallone d’Oro fare la differenza a cura di @C_Ragionieri (1/8) x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.