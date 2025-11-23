Guardiola litiga col cameraman dopo la sconfitta del Manchester City | gli toglie le cuffie e lo rimprovera

Pep Guardiola perde la calma dopo la sconfitta del Manchester City a Newcastle: prima il confronto con Bruno Guimaraes, poi il litigio con un cameraman a cui toglie le cuffie e che rimprovera a bordocampo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Furia #Guardiola Cosa ha fatto il tecnico Vai su X

Guardiola, confronto con Bruno Guimaraes e lite col cameraman: cosa è successo dopo Newcastle-City - L'allenatore dei Citizens si lascia andare al fischio finale e viene ripreso dalle telecamere e c'è anche un precedente recente ... Scrive tuttosport.com

Guardiola perde la testa e toglie le cuffie al cameraman - Ma Pep ha glissato davanti alle telecamere del post partita, sebbene con un certo sarcasmo: “Cosa ho detto a Guimaraes? Segnala repubblica.it

Guardiola una furia: litiga prima con Guimaraes e poi con un cameramen. Ecco cosa è successo durante Manchester City Newcastle - Guardiola sorprende tutti con una reazione davvero molto dura nei confronti di Bruno Guimaraes e di un cameramen. Scrive calcionews24.com