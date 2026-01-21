Maltempo al Sud | l’appello di Roby Facchinetti ai cittadini

In queste ore, il Sud Italia affronta condizioni meteorologiche avverse, con forti venti e abbondanti piogge che stanno causando disagi in Sicilia, Calabria e Sardegna. È importante prestare attenzione agli aggiornamenti delle autorità e adottare le misure di sicurezza necessarie per tutelare sé stessi e le proprie proprietà.

In queste ore il Sud Italia è interessato da condizioni meteorologiche avverse, con forti raffiche di vento e piogge intense che stanno creando situazioni di forte disagio in Sicilia, Calabria e Sardegna. Roby Facchinetti, storico musicista e cantante, ha lanciato un appello sui social, invitando la popolazione alla prudenza: “Se non è strettamente necessario, restate in casa. La prudenza non è paura, è rispetto per la vita”, scrive Facchinetti, sottolineando l’importanza di seguire le indicazioni della Protezione Civile, che ha raccomandato di evitare gli spostamenti nelle zone più esposte e in aree a rischio come le cave. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Il maltempo interessa il Sud Italia, con venti forti e piogge abbondanti che stanno causando disagi in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Roby Facchinetti, una domenica al Crotto del Sergente di ComoRoby Facchinetti, noto cantante e membro dei Pooh, ha trascorso una giornata al Crotto del Sergente di Como.

