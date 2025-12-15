Roby Facchinetti una domenica al Crotto del Sergente di Como

Roby Facchinetti, noto cantante e membro dei Pooh, ha trascorso una giornata al Crotto del Sergente di Como. La sua ultima visita al Lago di Como risale al 2024, durante un concerto estivo dei Pooh al Lake Sound Park di Cernobbio, evento che ha registrato il tutto esaurito all'ex Galoppatoio di Villa Erba.

L'ultima volta sul Lago di Como risale al 2024, quando i Pooh furono ospiti estivi del Lake Sound Park a Cernobbio per un concerto soldout all'ex Galoppatoio di Villa Erba. Questa volta però Roby Facchinetti, padre di Dj Francesco, è arrivato a Como solo per un pranzo al Crotto del Sergente di. Quicomo.it Roby Facchinetti, una domenica al Crotto del Sergente di Como - L'ultima volta sul Lago di Como risale al 2024, quando i Pooh furono ospiti estivi del Lake Sound Park a Cernobbio per un concerto soldout all'ex Galoppatoio di Villa Erba. quicomo.it

Como, dopo Nek, Ligabue e Ambra nel leggendario Crotto del Sergente il leader dei Pooh: Roby Facchinetti - Gettonatissimo come sempre anche dai personaggi dello spettacolo, d’altronde la qualità altissima ha fatto il giro d’Italia e non solo. comozero.it

CiaoComo Live - E dopo il pranzo al Crotto, pienone all'Ottagono di Fino per Roby Facchinetti....... Sala gremita per seguire la presentazione della sua autobiografia e anche le sue riflessioni su musica ed amicizia. Lo ha avvicinato il nostro Mario Camagni: ec - facebook.com facebook