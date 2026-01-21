Un uomo di 62 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Montoro, lungo via Circonvallazione II Giugno. Dopo aver avuto un malore alla guida, il veicolo ha sbattuto contro un ostacolo. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, per lui non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha suscitato attenzione nella comunità locale e sarà oggetto di ulteriori accertamenti.

Hanno tentato di rianimarlo sul posto ma per lui non c’è stato nulla da fare. Un tragico incidente si è verificato ieri sera a Montoro, lungo via Circonvallazione II Giugno, tra Osimo e Filottrano. E’ successo attorno alle 19.45. Stando alle prime informazioni, nello schianto avvenuto in maniera frontale tra due auto ha perso la vita Sauro Montironi, 62enne di Filottrano. E’ deceduto sul colpo. Probabilmente è stato vittima di un malore perché pare che la sua macchina, una Fiat Punto, sia stata vista sbandare prima dell’impatto violento. Ferito l’altro conducente, un 40enne al volante di un’Audi A3 nera che provenendo da Osimo in direzione Filottrano avrebbe fatto di tutto per schivare la Punto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Malore alla guida, sbanda e si schianta: muore un 62enne

