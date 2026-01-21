Maignan per il rinnovo manca l’ultimo passo La sua volontà è quella di restare al Milan

Maignan è vicino a completare il rinnovo con il Milan, con l'ultimo passaggio ancora da definire. Il portiere desidera continuare la sua esperienza con i rossoneri, con un accordo che dovrebbe essere formalizzato a breve. La sua permanenza in rossonero è ormai quasi certa, garantendo continuità e stabilità alla porta del club per le prossime stagioni.

La volontà di Mike Maignan è quella di firmare il rinnovo del suo contratto con il Milan, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno e restare in rossonero anche negli anni a venire. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Tra le motivazioni che hanno convinto Maignan della bontà della scelta è il rapporto che ha instaurato con Claudio Filippi, da questa stagione, ovvero con l'avvento di mister Massimiliano Allegri, preparatore dei portieri del Milan. Con Filippi, ex Juventus, il rapporto è davvero splendido. Per il 'CorSport', con il suo lavoro Maignan sta migliorando tecnicamente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Maignan Milan, rinnovo del contratto ad un passo per il sogno di mercato della Juve. Cosa manca per chiudere la trattativaMaignan e il Milan sono vicini al rinnovo contrattuale, una mossa che potrebbe influenzare le strategie di mercato della Juventus.

Calciomercato Milan, Maignan verso il rinnovo. La volontà di Nkunku, le difficoltà per KimNel calciomercato del Milan, si intensificano le trattative.

