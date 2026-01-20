Umbria del Vino al via le degustazioni per decretare il migliore

Sono iniziate le degustazioni dei vini in gara per la quinta edizione di “L’Umbria del Vino”, presso la sede perugina della Camera di commercio. L’evento, che coinvolge produttori e professionisti del settore, mira a individuare le eccellenze enologiche della regione. Le degustazioni rappresentano un momento importante per valorizzare il patrimonio vinicolo umbro e promuovere la qualità delle produzioni locali.

