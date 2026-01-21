L’umanizzazione delle cure nella sanità contemporanea se ne parla ad Arezzo

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Si discute dell’importanza dell’umanizzazione delle cure nella sanità moderna. Un tema che coinvolge professionisti e cittadini, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei pazienti e rafforzare il rapporto tra strutture sanitarie e comunità. L’incontro ad Arezzo intende promuovere riflessioni e buone pratiche per un’assistenza più attenta e rispettosa delle esigenze di ogni individuo.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – L'umanizzazione delle cur e nella sanità contemporanea, se ne parla ad Arezzo. Un'occasione di riflessione grazie al convegno organizzato da Cupla venerdì 23 gennaio alla Borsa Merci. Mettere la persona al centro, rendere la sanità pro-attiva e abbattere le problematiche organizzative. Sono i principi a cui si ispira il convegno «L'umanizzazione delle cure nella sanità contemporanea». L'iniziativa si svolgerà venerdì 23 gennaio alle ore 14,30 alla Borsa Merci (piazza Risorgimento) L'organizzazione è a cura del Coordinamento unitario pensionati del lavoro autonomo (Cupla) di Arezzo, guidato in questo mandato da Anpa Pensionati Confagricoltura, di cui è presidente Angiolino Mancini.

