Groenlandia | Trump ' Macron e Starmer? mi piacciono sono bruschi quando non ci sono'

La Groenlandia continua a suscitare interesse internazionale, con figure di spicco come Trump, Macron e Starmer che esprimono opinioni e opinioni su questa regione strategica. Nonostante le assenze di incontri diretti, alcuni leader manifestano un certo affinità e apertura verso le questioni legate alla Groenlandia, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo e di relazioni basate sulla chiarezza e il rispetto reciproco.

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - "No, non ho parlato con loro, ma penso di andare molto d'accordo con loro. Voglio dire, mi trattano sempre bene. Diventano un po' bruschi quando non ci sono, ma quando ci sono mi trattano molto bene. E, sai, mi piacciono entrambi". Lo ha detto in conferenza stampa alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando del suo rapporto con il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer, dopo le critiche di questi ultimi alle sue minacce di acquisizione della Groenlandia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Trump: dazi agli 8 Paesi europei che inviano truppe in Groenlandia. La Ue: risponderemo. Macron: «Le minacce sono inaccettabili»Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l’intenzione di imporre dazi ad otto Paesi europei che inviano truppe in Groenlandia, suscitando reazioni e proteste.

