Luca Beatrice e l’equilibrio sulle contraddizioni di un intellettuale dai mille talenti

Luca Beatrice si distingue come un intellettuale poliedrico, capace di esplorare e riflettere sulle contraddizioni che caratterizzano la sua figura. Con un approccio equilibrato e una mente aperta, affronta temi complessi mantenendo sobrietà e chiarezza. La sua frase, «The foolish and the dead alone never change their opinions», invita alla riflessione sulla necessità di evolversi e di rimanere aperti al cambiamento nel percorso intellettuale.

« The foolish and the dead alone never change their opinions», solo gli stupidi e i morti non cambiano mai opinione. Il motto citatissimo di James Russell Lowell, poeta, critico (e molto altro) americano dell’Ottocento, potrebbe essere l’insegna della sua poliedrica personalità. Infatti Luca Beatrice, una vita vissuta in equilibrio spericolato sulle contraddizioni, lo rivendicava con puntigliosa sfrontatezza, quando (frequentemente) gli veniva rinfacciato. Al che invariabilmente concludevo che allora lui doveva essere uno degli individui più intelligenti mai esistiti. Luca ci ha lasciati un anno fa, improvvisamente, e anche questa in fondo è stata una contraddizione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

La lezione di Luca Beatrice, intellettuale trasversaleNel luglio scorso, Valerio Berruti, artista noto per la sua sensibilità e visione infantile del mondo, ha ringraziato pubblicamente Luca Beatrice durante l'inaugurazione di una sua mostra a Palazzo Reale a Milano.

Stella, figlia di Luca Beatrice: «Profumava di pioggia e di carta, orgoglioso delle sue contraddizioni. Riempire il vuoto che ha lasciato? Non si può»Il racconto della figlia del critico d'arte morto un anno fa «Di suo indosso due bracciali: una chiave inglese attorcigliata e uno di perline, preso a Pietrasanta, suo luogo del cuore. Diceva sempre c ...

La lezione di Luca Beatrice, intellettuale trasversaleNel luglio scorso Valerio Berruti, artista gentile che vede il mondo attraverso gli occhi dei bambini, inaugurando una sua personale a Palazzo Reale a Milano ha voluto ringraziare pubblicamente Luca B ...

A un anno dalla sua scomparsa, il suo lascito curatoriale si misura nella solidità dei progetti realizzati e nella traccia lasciata all'interno delle istituzioni con cui ha lavorato. Luca Beatrice ha interpretato la curatela come un esercizio di responsabilità pubblica