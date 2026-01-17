La lezione di Luca Beatrice intellettuale trasversale

Nel luglio scorso, Valerio Berruti, artista noto per la sua sensibilità e visione infantile del mondo, ha ringraziato pubblicamente Luca Beatrice durante l’inaugurazione di una sua mostra a Palazzo Reale a Milano. Beatrice, intellettuale e curatore, è stato il primo a credere nel talento di Berruti, invitandolo nel 2009 a esporre al Padiglione Italia della 53ª Biennale di Venezia. Un gesto che sottolinea l’importanza di un percorso di fiducia e riconoscimento nel

Nel luglio scorso Valerio Berruti, artista gentile che vede il mondo attraverso gli occhi dei bambini, inaugurando una sua personale a Palazzo Reale a Milano ha voluto ringraziare pubblicamente Luca Beatrice: il primo ad aver creduto in lui tanto da chiamarlo nel 2009 ad esporre al Padiglione Italia della 53ª Biennale di Venezia. All'epoca Berruti aveva solo trent'anni anni, non aveva conoscenze nel mondo dell'arte ed era un signor nessuno. «Questa mostra - ha detto Berruti presentando il suo lavoro a Milano - è in qualche modo figlia anche di Luca». Domanda. Quanti sono gli artisti «figli di Luca» sui quali Beatrice ha scommesso, che ha spinto e per i quali si è speso? Quante sono le mostre che ha curato e voluto? Quante mostre e quanti artisti sono, con differenti gradi di parentela, discendenti di Luca Beatrice? Sono molti a dovergli molto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La lezione di Luca Beatrice, intellettuale trasversale Leggi anche: Manetti: “La Toscana custodisce la lezione di Spini, intellettuale della libertà” Leggi anche: La lezione di Beatrice Colli: "Arrampicare è libertà, ma serve responsabilità" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La lezione di Luca Beatrice, intellettuale trasversale. La lezione di Luca Beatrice, intellettuale trasversale - Nel luglio scorso Valerio Berruti, artista gentile che vede il mondo attraverso gli occhi dei bambini, inaugurando una sua personale a Palazzo Reale a Milano ha voluto ringraziare pubblicamente Luca B ... msn.com

Morto Luca Beatrice, critico d’arte e presidente della Quadriennale di Roma - Luca Beatrice, critico d’arte, curatore e saggista, è morto all’età di 63 anni all’Ospedale Molinette di Torino, dove era stato ricoverato in gravi condizioni dopo un improvviso malore nei giorni ... it.blastingnews.com

È morto Luca Beatrice: il critico d’arte Presidente di Quadriennale è stato stroncato da un malore improvviso - Il critico d’arte e giornalista Luca Beatrice è morto improvvisamente oggi, 21 gennaio 2025, a 63 anni, a causa di un infarto. exibart.com

La Lezione di oggi a Roma di Nino Graziano Luca per CNDS SCHOOL SAN GIOVANNI !!! - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.