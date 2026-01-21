Davos premier canadese Carney si schiera con la Groenlandia | Vecchio ordine mondiale non tornerà più

Al World Economic Forum di Davos, il premier canadese Mark Carney ha affermato che l'ordine mondiale basato sulle regole non è più efficace, sottolineando come sia giunto il momento di affrontare una nuova realtà internazionale. La sua posizione si inserisce in un quadro di cambiamenti globali, con particolare attenzione alla situazione della Groenlandia e alle sfide emergenti nel contesto internazionale.

Nel suo intervento di ieri al World Ecomomic Forum di Davos il premier canadese Mark Carney ha dichiarato che "Siamo giunti alla fine di una piacevole finzione per entrare in una dura realtà: l'ordine mondiale basato sulle regole non funziona più".

