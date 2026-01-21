In questo episodio di Super Blitz, analizziamo le ultime novità di mercato, tra cui il possibile ritorno di Loftus-Cheek in Inghilterra. Inoltre, proponiamo due opzioni per la porta del futuro dell'Inter. Un approfondimento puntuale e obiettivo sulle notizie più importanti del giorno, pensato per offrire informazioni chiare e affidabili ai nostri lettori.

Nuovo episodio di Super Blitz, il nostro appuntamento quotidiano con le principali notizie di mercato della giornata. Il Milan tratta per il rinnovo di Loftus-Cheek, che al tempo stesso è tentato dal possibile ritorno in Inghilterra. L'Inter mette gli occhi su due portieri di livello internazionale per il futuro, mentre Fiorentina e Bologna chiudono due operazioni a centrocampo. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Loftus-Cheek torna in Inghilterra? Inter, due idee per la porta del futuro

