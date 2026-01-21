Calciomercato ‘rumors’ dall’Inghilterra | Kamara ko l’Aston Villa pensa a Loftus-Cheek del Milan

Le ultime notizie dal calciomercato inglese segnalano che Kamara potrebbe essere indisponibile, spingendo l'Aston Villa a considerare Loftus-Cheek del Milan come possibile rinforzo. Il centrocampista inglese, nato nel 1996, ha recentemente rifiutato offerte da Lazio e Besiktas, lasciando aperte diverse opzioni per il suo futuro. Queste indiscrezioni evidenziano le dinamiche di mercato attuali e le strategie dei club europei in questa sessione.

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan, sebbene non sia un titolare fisso nel Diavolo di Massimiliano Allegri, ha rifiutato - finora - un trasferimento altrove in questa sessione invernale di calciomercato. L'ex Chelsea, nella fattispecie, ha rifiutato la corte della Lazio in Serie A e del Besiktas nella Süper Lig turca. Ma cosa accadrebbe nel caso in cui, alla porta del numero 8 rossonero, bussasse l'Aston Villa? Loftus-Cheek gradirebbe o no un ritorno in patria, in Inghilterra, per indossare la maglia dei 'Villans' di Unai Emery? Questa mattina, il 'Telegraph' ha riportato l'indiscrezione di calciomercato che vede il club di Birmingham sulle tracce del giocatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, ‘rumors’ dall’Inghilterra: “Kamara k.o., l’Aston Villa pensa a Loftus-Cheek del Milan”

Leggi anche: Calciomercato, Sarri sogna Loftus-Cheek del Milan: operazione complicata

Calciomercato Juve, spunta l’ipotesi scambio per Loftus-Cheek del MilanSul calciomercato della Juventus si affaccia l’ipotesi di uno scambio con il Milan per Ruben Loftus-Cheek.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Calciomercato, news e trattative del 12 gennaio; Calciomercato: Fiorentina scatenata, arrivano Harrison e Fabbian - Bailey andata e ritorno; Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative.

Dall'Inghilterra: Bailey torna all'Aston Villa per... restare: input di EmerySecondo The Athletic, il giamaicano è pronto per essere reinserito in rosa vista l'emergenza in attacco che stanno affrontando i Villans ... ilromanista.eu

Calciomercato Inter News/ Frattesi tra Inghilterra e Turchia, ecco l’alternativa a Dumfries (16 gennaio 2026)Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità concernenti le trattative della sessione invernale per i nerazzurri. Seguito Singo (16 gennaio 2026) ... ilsussidiario.net

#Calciomercato #Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | #LIVE #News - facebook.com facebook

#Calciomercato @acmilan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | #LIVE #News - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com