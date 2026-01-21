LIVE Juventus-Benfica 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | occasione per Sudakov!

Segui in tempo reale la partita Juventus-Benfica, valida per la Champions League 2026, con aggiornamenti costanti. Al momento il punteggio è di 0-0, offrendo un’opportunità per Sudakov di distinguersi. Per aggiornamenti immediati, clicca sul link e resta informato sulle ultime novità e sviluppi durante la partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? Cambiaso non sembra essere entrato molto concentrato, momento complicato per l’esterno azzurro. 13? Tiro a giro di Yildiz, respinge Trubin in tuffo. 11? Conclusione velenosa di Sudakov, para Di Gregorio. 9? Thuram di testa non riesce a mettere forza. 7? Spinge la Juventus che vuole comandare il gioco. 5? Cross di Yildiz, anticipato David in area di rigore. 3? Juventus molto intensa in campo, subito pressing alto. 1? Inizia la partita! 20.58 Tutto pronto per l’inizio della partita. 20.55 Ingresso in campo dei giocatori, inno della Champions League in corso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Juventus-Benfica 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: occasione per Sudakov! LIVE Juventus-Benfica 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: si parte!Segui la partita tra Juventus e Benfica, valida per la Champions League 2026, in tempo reale. LIVE Juventus-Benfica, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: scontro diretto per i playoffBenvenuti alla cronaca in tempo reale di Juventus-Benfica, match valido per la fase a gironi della Champions League 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Juventus-Benfica, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juve-Benfica, Sky, Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming; Dove vedere Juventus-Benfica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Come vedere in streaming gratis Juventus - Benfica. Juventus-Benfica 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: serve vincere per ipotecare i playoffLa diretta live di Juventus-Benfica di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Champions League, Juventus-Benfica live 0-0: primi tiri di Sudakov e YildizJuventus-Benfica ( calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valida per la settima e penultima giornata nella fase a campionato della Champions League. I bianconeri si presentano a questa sfida con 9 ... msn.com Champions League, in campo Atalanta-Athletic Bilbao e Juventus -Benfica: sfide casalinghe sulla carta facili per le italiane Ieri Inter sconfitta in casa e Napoli pareggio in Danimarca. Segui la diretta testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/ - facebook.com facebook "Grande Spallettone" #Spalletti e #Mourinho si ritrovano in Juventus-Benfica #DAZN x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.